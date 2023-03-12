وكالة الفضاء اليابانية: واكاتا كويتشي صاحب الرقم القياسي لأطول فترة بقاء في الفضاء الآن

قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إن رائد الفضاء الياباني، واكاتا كويتشي، الذي عاد إلى الأرض اليوم الأحد، من محطة الفضاء الدولية، يعتبر الآن صاحب الرقم القياسي الياباني لأطول فترة بقاء في الفضاء وفي محطة الفضاء الدولية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، بأن كويتشي، الذي عاد إلى الأرض في وقت سابق اليوم مع 3 من أفراد طاقمه، أمضى 157 يومًا وبضع ساعات في الفضاء في هذه المرة.

وهبطت الكبسولة الفضائية الخاصة برواد الفضاء الأربعة قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، عند حوالي الساعة الـ11 صباح اليوم الأحد بتوقيت اليابان "02:00 بتوقيت جرينتش".

وظل واكاتا في محطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر الماضي، وخاض خلال فترة إقامته هناك، والتي استمرت 5 أشهر، أول عملية للسير في الفضاء، وأجرى تجارب مختلفة من شأنها أن تكون مفيدة في استكشافات القمر والمريخ في المستقبل.

وغادر رواد الفضاء الأربعة محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة فضائية مدنية، في حوالي الساعة 4 من مساء أمس السبت بتوقيت اليابان.