مصدر لـ سبوتنيك: كييف تحضر لاستفزاز في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن نظام كييف أمر بتكثيف قصف محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بغرض الحد من وصول المتخصصين الروس العاملين هناك.

وأوضح المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه وفقا للمعلومات الواردة من الحكومة الأوكرانية، يتم حاليا تصريف المياه من خزان كاخوفكا، مما يؤدي إلى ضحالة جزئية في المسطحات المائية، وهو الأمر الذي شرع فيه الجانب الأوكراني بإنشاء مفتشية بيئية لتشكيل دليل على ذلك.

وأضاف المصدر: "تدرك كييف جيدا الأسباب الحقيقية لهذه العملية والأضرار التي لحقت بآليات محطة الطاقة الكهرومائية، ويحاول الأوكرانيون إبطال محاولات الأفراد للقيام بأعمال الترميم"، موضحا أنه عندما ظهر متخصصون روس ووسائل نقل مدنية بالقرب من المحطة بدأت كييف بقصفهم.

وبحسب المصدر، فإن حجج الجانب الأوكراني بشأن التهديد بحدوث "كارثة نووية" من محطة الطاقة النووية زابوروجيا، التي تقع على بعد 150 كيلومترا من محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية تبدو غير مبررة تماما، حيث اعترف الخبراء الدوليون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إطلاق المياه لن يكون له تأثير كبير على نظام تبريد المفاعل، الذي تغذي بركة التبريد مخزونه على حساب المياه الجوفية.

وقال إن المهمة الرئيسية للجانب الأوكراني لا تتمثل في جذب انتباه المجتمع الدولي إلى المشكلة البيئية، التي يتم استغلالها بمهارة في وسائل الإعلام، بل تتمثل في ربط محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية لتوفير الكهرباء إلى الضفة اليمنى من منطقة خيرسون، ولهذا تحتاج أوكرانيا إلى إحضار متخصصيها إلى المحطة بحجة القيام بأعمال الترميم.