بيع جميع تذاكر معرض كبير لأعمال فيرمير في أمستردام

أعلن متحف ريجز، أمس السبت، بيع جميع تذاكر المعرض الكبير لأعمال الفنان الهولندي الكبير يوهانيس فيرمير (1632-1675) بالمتحف الواقع في أمستردام.



وسيعرض المتحف 28 من اللوحات الـ37 المتبقية من أعمال الفنان الهولندي الذي يرجع إلى عصر الباروك وينحدر من مدينة دلفت حتى الرابع من يونيو المقبل. ولم يسبق عرض هذا العدد الكبير من لوحات فيرمير في نفس الوقت.



وبيعت جميع التذاكر البالغ عددها 450 ألفا بعد وقت قصير من الافتتاح في 10 فبراير. ومدد المتحف بعد ذلك ساعات عمله للسماح بدخول المزيد من الزوار. لكن تم بيع هذه التذاكر الإضافية عبر الإنترنت، وفقا لمتحدثة باسم المتحف.



وكان الاهتمام العالمي كبيرا لدرجة أنه تم حظر الموقع الإلكتروني للمتحف مؤقتا.



وعرض المتحف فرصة لمشاهدة المعرض عبر الإنترنت، لمن لم يتمكن من الحصول على تذكرة، بعنوان "أقرب إلى يوهانيس فيرمير" حيث يمكن مشاهدة جميع اللوحات بالتفصيل.