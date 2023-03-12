علق الإعلامي خيري رمضان على هزيمة الأهلي بخماسية من صن داونز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، قائلا: «اليوم حزين والأهلي خسر بخماسية ولأول مرة فريق يحرز فيه عشرة أهداف في مباراتين، والشناوي أول حارس يدخل فيه عشرة أهداف من فريقين».

وأضاف «رمضان»، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أداء الأهلي وحش وفقير للغاية وموقفه شبه منتهي في هذه النسخة من دوري أبطال أفريقيا، متابعا: «الأهلي وضع مصيره بأقدام الآخرين وبقاله فترة وحش قوي وهذا الجيل هو الأسوأ في تاريخ الأهلي».

واستكمل: «تفسيري أن الأهلي بيشتري لاعبين ومفيش من أبناء النادي، وأداء اللاعبين فيه حاجة غلط، والمدرب عنده حاجات كتير غلط، وهو بارد وواقف على الخط خلال المباراة، ويبدو أن اللاعبين مش بيخافوا منه، واللاعبين دول باظوا وفي كتير خايبين في الكرة».

وأوضح أن الفريق يحتاج لإعادة نظر، وعلى محمود الخطيب أن يراجع أوراقه والمسؤولين الذين يضعهم، مضيفا: «اللاعبين تعبانين خلال الأربع وخمس سنوات الماضية والجيل ده مشفش جماهير وهو جيل عديم الإحساس ومش حاسس بالجمهور والناس، والأهلي مستواه فقير وعار نخسر في مباراتين من فريق عشرة اثنين، واللاعبين هيجيلهم نوم إزاي».