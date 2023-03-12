الآلاف يتظاهرون في براغ ضد الفقر والحرب

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تجمع الآلاف اليوم السبت في العاصمة التشيكية براغ للتظاهر تحت شعار "جمهورية التشيك ضد الفقر".

وأظهرت تقارير تلفزيونية ومقاطع فيديو على شبكة الإنترنت أنهم لوحوا بالأعلام التشيكية وطالبوا الحكومة الليبرالية المحافظة بالاستقالة.

واتهم المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء بيتر فيالا بعدم القيام بما يكفي لمكافحة التضخم.

وفي نهاية المظاهرة اندفع بعض المتظاهرين نحو مبنى المتحف الوطني أعلى ميدان فاتسلاف، وهتفوا مطالبين باستبدال العلم الأوكراني المعلق هناك بعلم تشيكي.

ومن بين المطالب التي نشرها المنظمون على شبكة الإنترنت، إجراءات لخفض أسعار الطاقة ووقف شحنات الأسلحة التشيكية إلى أوكرانيا.

وقال المتظاهرون إن على الحكومة التشيكية أن تلعب دور الوسيط في الصراع الأوكراني وأن تشجع محادثات للسلام تعقد في براغ.

وأضافوا أنه يجب أن تستمر المساعدة لأوكرانيا، ولكن يجب أن تقتصر على المساعدات الإنسانية وليس العسكرية.

وحملت مجموعة أصغر من المتظاهرين المعارضين للمظاهرة السابقة أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولافتات كتب عليها شعارات مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.