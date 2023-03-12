وزيرة الخزانة الأمريكية: نسعى لحل أزمة انهيار بنك سيليكون فالي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الجهات التنظيمية تعمل على حل أزمة انهيار بنك "سيليكون فالي" مع التركيز بشكل خاص على المودعين، وليس على إنقاذ المستثمرين، رغم أنها رفضت تقديم تفاصيل بشأن حلول ممكنة.



وجددت يلين في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي سي"، اليوم الأحد، التأكيد على أن النظام المصرفي الأمريكي آمن وبه رأس مال جيد ومرن.



وردا على سؤال عما إذا كان سيتم تقديم حلول قبل موعد فتح الأسواق في آسيا غدا الاثنين، قالت إن المسئولين "يعملون على حل الأزمة في وقت مناسب".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن يلين قولها: "أثناء الأزمة المالية، تم إنقاذ مستثمرين ومالكين لبنوك كبيرة".



وتابعت: "نحن نشعر بالقلق إزاء المودعين ونركز على محاولة تلبية احتياجاتهم".



وأضافت يلين: "أريد أن أقول ببساطة أننا مدركين للمشكلات التي سيواجهها المودعون.. العديد منهم شركات صغيرة توظف مواطنين في مختلف أنحاء البلاد وبالطبع هذا مصدر قلق كبير ونحن نعمل مع الجهات التنظيمية لمحاولة علاج هذه المخاوف".