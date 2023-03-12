تايوان: 9 آلاف و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة

أعلنت تايوان، اليوم الأحد، تسجيل 9 آلاف و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 39 وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وتضم الحالات الجديدة، ثمانية آلاف و869 إصابة محلية، مما يمثل تراجعا بنسبة 1ر12%، عن نفس اليوم قبل أسبوع، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم الأحد، نقلا عن بيانات المركز.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل عشرة ملايين و170 ألفا و589 إصابة و18 ألفا و512 حالة وفاة، منذ تفشي الجائحة في البلاد في أوائل عام 2020.

كان المركز قد أعلن في 23 فبراير الماضي، أنه سيوقف إصدار المزيد من البيانات اليومية التفصيلية حول حالات الوفاة الجديدة المرتبطة بكوفيد - 19.