عمرو حمزاوي: مصر طرف رئيسي للوصول إلى صفر صراعات بالشرق الأوسط

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي واشنطن، أن مصر فاعل رئيسي لحل الصراعات في الشرق الأوسط، موضحا أن خريطة المنطقة بها دول مثل السعودية داخل الخليج، والجزائر في شمال أفريقيا، وتركيا والعراق طرفان مهمان، منوها أن مصر دولة كبيرة داخل المنظومة.

وأوضح حمزاي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أن مصر أحد الأطراف الرئيسية في المنطقة والشرق الأوسط حال الرغبة في الوصول إلى صفر صراعات بالشرق الأوسط.

وأشار الدكتور عمرو حمزاوي، إلى أن الصين مهتمة بقضايا المنطقة وأن يكون لها دور في حل أزمات المنطقة وليس التواجد التجاري والاقتصادي فقط، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط لم تعد فريسة لطرف عالمي وحيد ممثل في الولايات المتحدة.