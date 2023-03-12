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أوكرانيا تتسلم 14 سيارة إسعاف مدرعة من لوكسمبورج

كييف - أ ش أ
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 8:45 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 8:45 م

قدمت لوكسمبورج دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، تشمل 14 سيارة إسعاف مدرعة.

وصرحت سفارة أوكرانيا في بلجيكا ولوكسمبورج -في بيان نقلته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية تتجه إلى أوكرانيا من لوكسمبورج، وهي عبارة عن 14 سيارة إسعاف مدرعة من إنتاج شركة فيناري البريطانية، وسيتم إرسال السيارات إلى خط المواجهة في المستقبل القريب".

وذكرت السفارة أن هذه الخطوة هي جزء من مبادرة الجالية الأوكرانية في لوكسمبورج "أوكرانيا تدعو"، وهدفها هو جمع 10 ملايين يورو لشراء 112 سيارة إسعاف وإطفاء.

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