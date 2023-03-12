شركة طاقة ألمانية: برج الكهرباء الذي سقط قرب منجم تم تدميره عمدا

سقط برج كهرباء بارتفاع 80 مترا في موقع منجم جارتسفايلر السطحي في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية.

وتفترض شركة الطاقة الألمانية "آر دابليو إي"، التي تشغل المنجم السطحي وشهدت العديد من الاحتجاجات الحاشدة التي نظمها نشطاء معنيون بالبيئة واتخذت منحى عنيفا أحيانا، أن البرج "تم الإضرار به عمدا بنية إسقاطه".

وقال متحدث باسم "آر دابليو إي" في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: "إذا كان هذا تخريبا للبنية التحتية الحيوية، فندينه بأشد العبارات". وأكدت الشرطة أن "تدخل طرف ثالث أمر محتمل".