الإمارات تؤكد دعمها لكل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأهمية خفض التصعيد تمهيدًا للتوصل لحل سياسي، معربة عن قلقها من التصعيد وتداعيات استمرار الصراع على أرواح الأبرياء وعلى الاستقرار والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، اليوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني أولكسندر كورنينكو والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في البحرين.

وبحث المسئولان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار غباش إلى أن موقف بلاده كان وما يزال واضحا تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ حثت الإمارات على تفعيل الحوار باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة وإنهاء الحرب حفاظا على أرواح المدنيين وتغليبا للغة العقل.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية ومناقشة الآراء والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة بما يواكب العلاقات المتنامية بين البلدين.