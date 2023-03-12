الاشتراكيون الديمقراطيون بألمانيا ينتقدون إدانة طالبة إيرانية وحكم السجن الصادر بحقها

انتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا بشدة إدانة طالبة إيرانية بأشد العبارات، ودعا لاتخاذ إجراءات سياسية تجاه قيادة الدولة في طهران.

وقال لارس كلينجبايل لمجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "الحرس الثوري الإيراني يجب إدراجه على قائمة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن مَن يحاول دعم نظام الحكم الخاص به بأبشع أشكال العنف ضد المجتمع المدني، يرتكب الإرهاب.

وأعرب كلينجبايل عن صدمته الشديدة تجاه الحكم الصادر ضد "الناشطة في مجال حقوق الطفل" الطالبة سمانة أصغري، التي كان قد أولى رعاية سياسية لقضيتها في يناير الماضي.

وأوضح: "قضى نظام الحكم الإيراني على الطالبة بالسجن لمدة 18 عامًا و3 أشهر، رغم أن الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق".

وأكد أن النساء الشجاعات في إيران اللائي يحتججن منذ شهور، لم يطلبن أكثر من المساواة في الحقوق وحياة يقررونها بأنفسهن والحرية السياسية، وشدد على ضرورة إطلاق سراح أصغري على الفور.