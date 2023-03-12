رئيس الشؤون الدولية بالدوما: اتفاق السعودية وإيران ينسجم مع المفهوم الأمني الروسي

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، ليونيد سلوتسكي، أن الاتفاق بين السعودية وإيران في بكين، يتلاءم مع المفهوم الروسي للأمن الجماعي في منطقة الخليج.

وقال ليونيد سلوتسكي في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "إن هذه الاتفاقية استراتيجية ومحورية وستكون لها نتائج ذات أهمية كبيرة، ويستحيل التقليل من قيمتها"، مشيرا إلى "الخطوات التي تتم نحو تطبيع العلاقات في منطقة من أهم مناطق العالم، والنتائج التي تم التوصل إليها؛ تتوافق بشكل كامل مع مفهومنا للأمن في منطقة الخليج".

وأشار إلى أن منطقة الخليج، بالنسبة لروسيا؛ تحمل أهمية استراتيجية لعشرات السنين، "وعلينا إطلاق مشاريع اقتصادية ذات أهمية كبيرة من أجل دعم الاتفاقية التاريخية التي وقعت في بكين وتعزيزها لخدمة السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة".



