الشورى البحريني: العلاقات مع المغرب تكتسب خصوصية وتزداد عمقا عبر الشراكات الثنائية

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح صالح، أن العلاقات بين بلاده والمغرب تكتسب خصوصية وأهمية كبرى وتزداد عمقًا وتجذرًا من خلال الشراكات الثنائية التي تحظى برعاية ودعم من قيادة البلدين، مشيدا بمستويات التعاون والتنسيق الأخوي بين البلدين وحرصهما على تعزيز المسيرة التنموية لهام.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، برئيس مجلس المستشارين المغربي النّعم ميّارة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، المنعقدة في البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، حيث نوّه الصالح بالعلاقات البرلمانية الوطيدة واللقاءات المثمرة بين السلطتين التشريعيتين في البلدين وحرصهما على تنسيق المواقف وتبادل الآراء والأفكار تجاه الموضوعات التي تنال اهتمامًا برلمانيًا على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد رئيس مجلس الشورى البحريني دعمه لمبادرات رئيس مجلس المستشارين المغربي لترسيخ الروابط والصلات بين البرلمانات والمجالس التشريعية.

من جانبه، قال ميّارة إن الحضور والمشاركات الفاعلة للوفود البرلمانية البحرينية وحرصها على إثراء النقاشات البرلمانية في مختلف المحافل يُترجم النهج القويم الذي تسير عليه البحرين لدعم الشراكات الدولية، وتعميق مجالات التعاون بين مختلف الدول، معربا عن تقديره لتنظيم البحرين لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.