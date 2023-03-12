الادعاء الألماني: جرائم معاداة السامية في برلين تسجل مستوى قياسيا جديدا في 2022

سجل عدد جرائم معاداة السامية في العاصمة الألمانية برلين مستوى قياسيا جديدا في العام الماضي حسب بيانات الادعاء العام.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال فلوريان هنجست مفوض معاداة السامية في برلين، إن عدد هذه الجرائم التي تم تسجيلها لدى الادعاء العام في العام الماضي وصل إلى 691 جريمة.

وأضاف هنجست: "هكذا تواصل للأسف الارتفاع المطرد وشهدنا ارتفاعا كبيرا بالفعل".

وكان الادعاء العام سجل ارتفاعا مطردا لهذه القضايا خلال السنوات الماضية، حيث وصل عددها في عام 2021 إلى 661 قضية، وفي عام 2020 إلى 417 قضية وفي عام 2019 إلى 386 قضية.

وتابع هنجست: "معادة السامية تظهر في الحياة اليومية وهي متجذرة بعمق في أجزاء من المجتمع"، مشيرا إلى وجود اتجاه يتعلق بتعضيد معاداة السامية عن طريق سرديات المؤامرة.

وقال إن الخطة النموذجية في هذا تتمثل في تحميل اليهود "بطريقة خبيثة" المسئولية عن أمور ليس لهم علاقة بها.

وذكر هنجست، أن جائحة كورونا كانت شهدت عقد مقارنات لا يمكن وصفها بين التدابير الحكومية لاحتواء الفيروس والإبادة الممنهجة ليهود إبان حكم النازي.

وتحدث رجل القانون عن أمثلة على هذا منها استخدام نجوم صفراء عليها كتابة "غير ملقح"، ومقولة "التلقيح يحرر" التي تستند إلى كتابة مدونة على بوابة مدخل معسكر أوشفيتس وكانت تقول "العمل يحرر".

وأكد هنجست، أن الادعاء العام يتتبع هذه القضايا بدأب، لافتًا إلى أن هناك في برلين العديد من أحكام إدانة سارية المفعول لتهم التحريض، لكنه قال إن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى والدرجة الثانية غير موحدة.