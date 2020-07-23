السودان: مسألة القاعدة البحرية الروسية قيد الدراسة

قال السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج، اليوم الأحد، إن الخرطوم تدرس مسألة القاعدة البحرية الروسية، لافتا إلى ضرورة تشكيل هيئة تشريعية في البلاد للموافقة والتصديق عليها.

وأضاف سراج، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»: «إذا تابعت الأخبار، فأنت تعلم أنه ليس لدينا هيئة معتمدة يمكنها التوقيع على مثل هذه الاتفاقية. لذلك، فإن القضية قيد النظر، وتعتمد على تشكيل هيئة تشريعية في السودان والتصديق عليها رسميا».

وذكر أنه وفقا للاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية في أواخر عام 2020، يستطيع الأسطول الروسي استخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عاما.

كما لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد الجانب الروسي 300 شخص، ولن تتمكن أكثر من 4 سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الاتفاق مع السودان بشأن إنشاء نقطة لوجستية للبحرية الروسية في السودان هو الآن في طور التصديق.

من جهته، أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الخرطوم ستعمل على تنفيذ الاتفاقات بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد.

ويذكر أنه، في عام 2017، أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.

وبعد ذلك، أوضح السفير الروسي في الخرطوم لوكالة «سبوتنيك»، أن الطرفين ناقشا فتح مركز دعم لوجيستي، وليس قاعدة عسكرية كاملة.