اليابان: شخص من كل 4 يرتدي الكمامة على الرغم من تخفيف إجراءات كورونا

خلص استطلاع للرأي إلى أن شخصا من بين كل أربعة أشخاص ما يزال يرتدى الكمامة، على الرغم من تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا الاثنين الماضي، ويرجع ذلك إلى أسباب مثل منع العدوى و التعود.

ويشار إلى أنه منذ بدء تفشي فيروس كورونا مطلع عام 2020، لم يكن ارتداء الكمامة مطلبا قانونيا في اليابان، ولكن ارتداءها أصبح أمرا اعتيادا بين المواطنين.

وتوصى الحكومة الآن بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة بينما لا توصي بذلك بالنسبة للأماكن المفتوحة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن استطلاعا للرأي، أجرته شركة لايبو انك، التابعة لمؤسسة بحثية، خلص إلى أن 8ر27% من 561 موظفا بشركة في العشرينات إلى الخمسينات من عمرهم قالوا إنهم يعتزمون الاستمرار في ارتداء الكمامات" بدون شروط".

وقال أكثر من 66% إنهم سوف يقررون ما إذا كانوا سيرتدون الكمامة أم لا وفقا للوضع، مثل خلال الوجبات أو ما إذا كان هناك أشخاص قريبين منهم. وقال 5ر5% فقط إنهم لن يرتدوا الكمامة بغض النظر عن المكان الذي يتواجدون فيه.

ولدى سؤالهم عن سبب ارتداء الكمامة، قال 4ر53% إنهم سوف يرتدون الكمامة " لمنع الاصابة بفيروس كورونا، يليهم 2ر50% قالوا إن ارتداءها أصبح " عادة"، في حين قال 2ر39 إنهم يريدون وقاية أنفسهم من " الإصابة بأمراض غير الكورونا".