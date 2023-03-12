الأمم المتحدة: العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية تستوجب حلا سريعا

قالت ممثّلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية، داعيةً الجميع للتحرك من أجل وضع الحلول السريعة.

وأضافت بلاسخارت، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الأحد، أن «الأمم المتحدة جزء من مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه محافظة البصرة»، مشيرة إلى الحاجة الملحة لإيجاد الحلول لأزمة المياه في العراق.

وأكملت: «علينا أن نتحرك جميعاً من أجل وضع الحلول، والعراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده»، مؤكدة حاجة العراق إلى الدعم، سواء من المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو دول الجوار وغيرها.

واستطردت: «نحن هنا اليوم لبناء شراكات، وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة هو كوننا شريكا مهما يدعو للحوار الفعال وتقديم المساعدة الفنية بشأن ما هو قيد المفاوضات».

وأشارت إلى «وجود العديد من الوكالات والتمويل والبرامج؛ لمساعدة العراق على التخفيف من وطأة التغير المناخي والتكيف معه».

وافتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه محافظة البصرة على مدار يومين، من 12 إلى 13 مارس الجاري.

ويناقش المؤتمر تأثيرات التغير المناخي، وإيجاد الحلول لخلق بيئة أفضل.