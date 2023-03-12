خلاف بشأن محركات الاحتراق داخل تحالف المحافظين-الخضر في النمسا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشب خلاف داخل ائتلاف المحافظين- الخضر الحكومي النمساوي حول مستقبل استدامة مركبات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي.

ويوم السبت، عارضت وزيرة حماية المناخ والنقل النمساوية ليونور جيويسلر المستشار المحافظ كارل نيهامر، والذي رفض في اليوم السابق حظر مركبات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035.

وجرى الأسبوع الماضي تأجيل تصويت داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الخطوة المزمعة بسبب معارضة ألمانيا.

وكتبت جيويسلر عبر تويتر: "الالتزام الأيديولوجي بمحرك الاحتراق الداخلي لن ينقذ المناخ". وأضافت "نحن نأخذ أزمة المناخ ومخاوف الناس في النمسا على محمل الجد. يجب على المستشار أن يفعل الشيء نفسه".

وانتقد نيهامر ، الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي، في خطاب ألقاه يوم الجمعة، التحذيرات بشأن "نهاية العالم" ووصف النمسا بأنها "دولة السيارات بكل معنى الكلمة" بسبب الكثير من فرص العمل التي توفرها صناعة السيارات.

كما أعلن أنه سيشن حملة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد حظر محركات الاحتراق الداخلي.

وتعتبر خطط تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ من الشاحنات الصغيرة والسيارات الجديدة بنسبة 100% بحلول عام 2035 جزءا من حزمة أكبر لمعالجة تغير المناخ.

وبالإضافة إلى ألمانيا، أعربت دول مثل إيطاليا وبولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك مؤخرا عن معارضتها لخطط حظر المبيعات.

وللموافقة على الحظر، يجب أن تصوت لصالحه 15 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي - تشكل ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان التكتل.