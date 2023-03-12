احتفل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله المعظمين، بزفاف كريمتهما الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

وطبقا لبيان الديوان الملكي اليوم الأحد، عقد قران وزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور، الذي جرى في بيت الأردن "بيت الملك الخاص"، الأمير الحسن بن طلال، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن.

كما حضر عقد القران وحفل الزفاف الأميرة منى الحسين، والأميرة بسمة بنت طلال، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والأميرة عالية بنت الحسين، والأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة زين بنت الحسين، والأميرة راية بنت الحسين، والأميرة ثروت الحسن، والأميرة رحمة بنت الحسن، والأميرة سمية بنت الحسن، والأميرة زينا الفيصل، والأميرة ريم علي، والأميرة غيداء طلال، والأميرة مريم غازي، والأميرة زينة راشد، والأميرة تغريد محمد، وصاحبة السمو الأميرة فريال.

وطبقا للبيان، حضر عقد القران وحفل الزفاف أيضا، عددا من الأمراء والأميرات، وأفراد أسرة ترميوتس، وعدد من الضيوف المدعوين.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن حضر الحفل من الضيوف العرب كل من نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان ولي عهد البحرين، والشيخة أمثال الأحمد الصباح، والشيخة عالية الجابر الصباح، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وقبل بدء مراسم الزفاف استأذن إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة الملك عبدالله الثاني بعقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر.

وبهذه المناسبة، رفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، أسمى آيات التهنئة والتبريك، ويتمنى للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وجميل ألكساندر ترميوتس حياة هانئة، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته.

وقد بثت وسائل الإعلام الأردنية عبر شاشاتها ومنصاتها الرقمية، حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

وقالت المستشارة المختصة بشؤون التاريخ والتراث الملكي الأردني منتهى العبداللات، إن البروتوكول المتبع في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني الذي أقيم الأحد، "عائلي وليس رسمي".

وأشارت العبداللات، في تصريحات إعلامية، إلى أن الحفل "عائلي خاص سنجد البروتوكول فيه عائلي وليس رسمي، والضيوف من أفراد العائلة المالكة وأصدقاء العائلة ولا يوجد ضيوف رسميين والحفلة عائلية بحتة"، موضحة أن "عاداتنا حفل عقد القران يكون خاص جدا للعائلة".

ولفتت النظر إلى أن إقامة الحفل في بيت الأردن "يحمل معنى وهذا المعنى يمثل بيت الأردنيين"، وقائلة :"بيت الأردن هو بيت خاص للملك وسكن خاص للملك والملكة وأبنائهم وهو يختلف عن بقية القصور الملكية".

ورأت أن "الرمزية اليوم أن ينعقد زفاف وقران الأميرة إيمان في هذا البيت الرمزية الأردنية المتعارف عليها العادة الأردنية المتعارف عليها أن ينعقد في بيت العروس في بيت أهل العروس وهذه عادة أردنية أصيلة وجميلة جدا".

وفي الخامس من يوليو عام 2022، جرت خطوبة الأميرة إيمان على جميل، بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

وقد سادت حالة من الفرح والسرور والتهنئة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشعب الأردني ، معبرين عن فرحتهم لزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، متمنين لها حياة سعيدة وهادئة.