 الجيش اللبناني: رماية بالذخيرة الحية بقاعدة رياق الجوية غدا وحتى 21 مارس الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: رماية بالذخيرة الحية بقاعدة رياق الجوية غدا وحتى 21 مارس الجاري

بيروت - أ ش أ
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 10:13 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 10:13 م
أعلن الجيش اللبناني عن قيام القوات الجوية بإجراء رماية بالذخيرة الحية في قاعدة رياق الجوية بين مدينتي زحلة وعنجر في منطقة البقاع اللبنانية (شرقي البلاد)، وذلك بدءا من الغد وحتى 21 مارس الجحاري.

وأوضح الجيش اللبناني -في بيان مساء اليوم- أن القوات الجوية ستقوم بإجراء رماية جوية يتخللها استخدام ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية ما بين الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا خلال الفترة من الغد وحتى 21 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن قاعدة رياق أول قاعدة جوية فعلية في الجيش اللبناني وتأسس فيها سلاح الجو اللبناني.

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