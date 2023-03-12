خفر السواحل الإيطالي: فقدان نحو 30 مهاجرا بعد انقلاب قارب قبالة سواحل ليبيا

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الأحد، فقدان نحو 30 مهاجرا بعد انقلاب قارب قبالة سواحل ليبيا، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل عبر حسابها على موقع "تويتر".

وكانت منظمتا إغاثة صرحتا، منذ ساعات، أن هناك مخاوف من أن يكون عشرات المفقودين قد لقوا حتفهم في وسط البحر المتوسط بعد أن انقلب قارب كانوا يسافرون على متنه من ليبيا في طقس سيء.

وكتبت منظمة ميديترانيا سيفينج هيومانز الخيرية على تويتر أنه، بحسب مصادر عديدة، انقلب قارب كان يسير في اتجاه إيطاليا هذا الصباح على بعد 110 أميال شمال غربي بنغازي، بحسب وكالة رويترز.

وقالت منظمة ألارم فون، وهي مؤسسة خيرية أخرى تتلقى اتصالات من قوارب المهاجرين التي تكون في خطر، إنها نبهت السلطات أول مرة يوم السبت، مؤكدة أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصا بحاجة إلى إنقاذ فوري.

وأضافت على تويتر "نحن مصدومون. بحسب مصادر مختلفة، غرق عشرات الأشخاص من هذا القارب المنكوب".

وخضعت قدرات إيطاليا على إنقاذ المهاجرين في البحر للتدقيق في أعقاب غرق سفينة في 26 فبراير الماضي قرب منطقة كالابريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا.