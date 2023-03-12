هل فشلت حملة بوتين لتدمير شبكة الكهرباء في أوكرانيا؟

"نعم، نحن نفعل ذلك، ولكن من الذي بدأه؟" قال بوتين ذلك في ديسمبر، ملقياً باللوم على كييف.

لقد كانت قصة فيها الكثير من اليأس في تلك المرحلة. تضرر ما يصل إلى نصف البنية التحتية للطاقة وحذر خبير في الأمن النووي الأوكراني من أن الوضع يقترب من حافة الخطر.

لكن خلال أسابيع الهدوء تلك، كانت روسيا تزيد مخزونها من الأسلحة. وأطلقت في الساعات الأولى من صباح الخميس 81 صاروخا وتركت أربع مناطق في ظلام دامس بعد أن انقطع عنها التيار الكهربائي بشكل طارئ.

وبحلول يوم الجمعة، كان لا يزال نصف مليون شخص في خاركيف - ثاني أكبر مدن أوكرانيا - يعيش في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

قال أوليكسي وهو يشاهد نسبة شحن البطارية على هاتفه المحمول ينخفض إلى 14٪: "الآن، الجو بارد تماماً. لدينا طعام، لكن فقط قسم ضئيل منه تم طهيه".

يعيش خمسمائة شخص في العمارة السكنية التي يعيش فيها أوليكسي، وعندما ذهب إلى "مركز إمداد الطاقة" المحلي لشحن هاتفه ، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم نفس المشكلة.

تعرضت كييف للقصف وبقي مستشفى يعالج 700 شخص دون تدفئة أو ماء ساخن لعدة ساعات.

وظل 150 ألف شخص آخر بدون كهرباء في جيتومير ، على بعد ساعتين بالسيارة جنوب حدود بيلاروسيا. وقال العمدة إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حرجة وإن انقطاع التيار الكهربائي يلوح في الأفق في هذه المدينة الواقعة غربي كييف.

ولكن عندما أنهى المقيم يوجين هيراسيمشوك يومه في العمل في يوم ربيعي مشمس، كان يشعر بالثقة من أن المستقبل أفضل.

"أمضينا ثلاثة أسابيع بدون هجمات وكانت لدينا كهرباء. وتمكنت للسلطات المحلية من تشغيلالحافلات الكهربائية والترام. كانت تلك خطوة كبيرة لأنه قبل ذلك كانت وسائل النقل العام متوقفة مؤقتاً."

وبالنسبة للعديد من الأوكرانيين، لم يمض وقت طويل قبل عودتهم إلى شبكةالكهرباء.

وقالت تيتيانا بويكو من شبكة Opora المدنية "من الآمن أن نقول إن أوكرانيا انتصرت في معركة الطاقة" ، مشيدة بجيش عمال الطاقة والمساعدة الدولية.

"لنصلي ، لكني أعتقد أن السيناريو الأسوأ قد انتهى".

قد يكون الشتاء قد انتهى، لكن أوليكسي في خاركيف يعتقد أن معركة إنقاذ إمدادات الطاقة الأوكرانية من صواريخ فلاديمير بوتين ستستمر طالما أن روسيا لديها القدرة على ضربها.

تضررت كل محطة من محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا هجومها على البنية التحتية للطاقة في أكتوبر الماضي.

خسرت أوكرانيا بالفعل إمدادات الكهرباء من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوريجيا، الواقعة في أيدي روسيا.

تم تحويل محطات التحويل الفرعية إلى كتل من المعدن الملتوي، ولم تعد قادرة على تحويل الكهرباء إلى طاقة للمنازل والشركات.

لمدة أسبوعين في قلب الشتاء ، تابعت بي بي سي فرقاً من المهندسين والفنيين الذين هرعوا لإصلاح الأضرار التي أحدثتها الصواريخ.