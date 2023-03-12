وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدارس الفرافرة

تفقد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، مدارس مركز الفرافرة، وشهد وقائع طابور الصباح بمدرسة أبو منقار.



وأكد وصول مجموعة من قيادات التعليم ومديري الإدارات النوعية وموجهي العموم والأوائل، إلى إدارة الفرافرة التعليمية؛ لتقديم سبل الدعم للطلاب بالمدارس المختلفة وخاصة المناطق النائية والبعيدة، في إطار الحرص على مصلحة الطلاب، وتقديم خدمة تعليمية متميزة.



والتقى وكيل تعليم الوادي الجديد، أعضاء الأتوبيس الطائر الذي يضم مجموعة من الموجهين والمتابعين، مؤكدا ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتحقيق الهدف المنشود في دعم وتشجيع الطلاب ومساعدتهم بطرق الاستذكار الجيد؛ للوصول إلى التفوق والنجاح.



وأشار إلى إجراء جولة تفقدية بالفصول الدراسية وفتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب حول المنهج الدراسي، موجها لهم بضرورة الاستفادة من بنك المعرفة والمنصات التعليمية التي توفرها الوزارة والتي لها دور كبير في سرعة الحصول على المعلومة.