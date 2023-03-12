البحرين والمنظمة الدولية للهجرة تبحثان التعاون ودعم تبادل الخبرات

بحث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، الذي يزور البحرين حاليًا، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون القائم بين البحرين والمنظمة الدولية للهجرة بما يدعم تبادل الخبرات والممارسات في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة الدولية.

وأشاد الأمير سلمان -حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأحد- بما وصل إليه التعاون والتنسيق بين الجانبين من مستويات متقدمة على كافة الأصعدة، مؤكدا مواصلة بلاده لتبني السياسات والبرامج التي تعزز مسارات تطوير سوق العمل، وحرص الحكومة الدائم على صياغة السياسات والخطط والبرامج وتطويرها بما يسهم في توفير بيئة العمل التي تحفز على تعزيز الإنتاجية والإنجاز.

وأشار الأمير سلمان إلى أن البحرين نجحت طوال خمس سنوات متتالية في الحفاظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، بما يعكس الجهود المبذولة من كافة الجهات والأجهزة المعنية بالدول في هذا المجال، ويحفز الجميع للاستمرار ومضاعفة العمل من أجل تحقيق التطلعات المنشودة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، واستعرضا سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ومنظمة الهجرة الدولية، لا سيما في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، إلى جانب عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.