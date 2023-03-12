بنفيكا يواصل انتفاضته بثلاثية في ماريتيمو بالدوري البرتغالي

واصل بنفيكا انتفاضته الجامحة في بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم، وعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على مضيفه ماريتيمو، اليوم الأحد، في المرحلة الـ24 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ريو آفي 2 / 1 على ضيفه جل فيسنتي.

وارتفع رصيد بنفيكا، المنتشي بتأهله لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى 62 نقطة في القمة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بورتو.

في المقابل، توقف رصيد ماريتيمو، الذي اقتنص فوزا وحيدا مقابل 5 هزائم في مبارياته الست الأخيرة، عند 16 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وافتتح ديفيد نيريس التسجيل لمصلحة بنفيكا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، معوضا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله جواو ماريو في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، أضاف جواو ماريو الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 50، فيما تكفل نيريس بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وفاز ريو آفي 2 / 1 على ضيفه جل فيسنتي، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد ريو آفي إلى 30 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة أمام جل فيسنتي، صاحب المركز الحادي عشر.

وبادر ريو آفي بالتسجيل عن طريق فابيو رونالدو في الدقيقة 15، قبل أن يضيف كوشتينيا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، اضطر ريو آفي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أمين الودرهيري في الدقيقة 58.

وجاء هدف جل فيسنتي الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فابيو رونالدو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى.