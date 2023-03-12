ملك بريطانيا وأمين رابطة العالم الإسلامي يبحثان واجب القيادات الدينية تجاه القضايا المشتركة

بحث ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، اليوم الأحد، في قصر باكنجهام الملكي بالعاصمة البريطانية لندن، مع الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، واجب القيادات الدينية والفكرية نحو عدد من القضايا المتعلقة بالقيم والمبادئ الإنسانية المشتركة، لاسيما القضايا ذات الصلة بتعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب عبر بوابة تواصلها الحضاري، اعتمادا على مشتركاتها الدينية والثقافية وحواراتها الفاعلة والثرية.

وأشاد الدكتور العيسى - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - بمواقف الملك تشارلز الثالث العادلة تجاه عدد من القضايا واحترامه المعلن للحضارة الإسلامية التي تواصلت بفاعلية مع غيرها من الحضارات، وفق روابطها الإنسانية المشتركة.