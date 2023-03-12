إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية تعلن أسماء لجان الدورة 24

أعلن الناقد السينمائى عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، عن أسماء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ24 لمهرجان، والتي تنطبق فعالياتها 14 مارس الجاري بمدينة الإسماعيلية، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية، صانعة الأفلام الألمانية "سيسيل تولي بولونيسيك"، والتي درست علوم الإدارة والثقافة في باريس وبرلين، كما درست إنتاج الأفلام بالأكاديمية الألمانية للسينما والتلفزيون ببرلين، وشاركت بالإنتاج لعدد من الأفلام الروائية، كما حازت على جوائز دولية هامة ومناصب ادارية في مهرجانات دولية.



وأشار رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية -في بيان أصدرته إدارة المهرجان اليوم الأحد- إلى أن لجنة التحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية تضم كلا من "لي كينج هو"، من كوريا الجنوبية، والتى تخرجت في جامعة "يوانج للفنون والتصميم"، وشاركت في الكثير من أعمال التحريك بالمسرح والتلفزيون، وعملت في العديد من المهرجانات السينمائية من بينها مهرجان سيول للكارتون والتحريك ومهرجان بوسان السينمائي الدولي ،ومهرجان رسوم التحريك الكورية المستقل، والمخرجة والكاتبة والمنتجة "ميس دروزة" من الأردن والتى عملت في عمان والقاهرة وبيروت في الهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والجرافيك، وإنتاج الأفلام الوثائقية التلفزيونية، وتقيم حاليا في مصر وتعمل في تدريس الكتابة السينمائية.



كما تتضمن لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية، من سويسرا، "مجيد موفاسيغى"، وهو مخرج وناقد ومحاضر مقيم في زيورخ، درس في قسم الدراما بمعهد الفنون والعمارة بطهران وعمل كمخرج مسرحي ومساعد إخراج في السينما والتلفزيون، كما درس الإخراج في معهد "غيراسيموف للسينما"، بجامعة موسكو بروسيا، تحت إشراف أحد أشهر فناني روسيا "فاديم عبدراشيتوف"، وشارك "موفاسيغي" في العديد من الورش الفنية، وتم اختيار أفلامه القصيرة والوثائقية للعرض بعدد من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية.



ومن مصر الدكتورة سلمي مبارك، أستاذ الأدب المقارن والفنون والأداب بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهى عضو خبير في لجنة ألفاظ الحضارة بمجمع اللغة العربية، لكتابة أول معجم عن السينما في مصر، وأيضا عضو لجنة الإدارة الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة كما أنها عضو في العديد من المسابقات الأدبية والسينمائية.



ونوهت إدارة المهرجان بأن لجنتي تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتحريك، تتكون من المخرجة وكاتبة السيناريو "آنا صوفيا جاك" من فرنسا، وهي مدير لمهرجان Court Très السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وهى كاتبة صحفية فى العديد من الصحف والمواقع الفرنسية، ومن الجزائر، "نبيلة رزايق"، مستشارة ثقافية وفنية مستقلة، حاصلة على ليسانس تاريخ من جامعة الجزائر، وبدأت حياتها المهنية كأستاذ للتاريخ والجغرافيا إلى جانب عملها بالصحافة المكتوبة، والتحقت بفريق مهرجان تاغيت للفيلم القصير وتولت إدارة مهرجان وهران للفيلم العربي فنيا حتى 2011.



و"سجني بومان"، من لاتفيا، وهى صانعة أفلام مستقلة درست الفلسفة وتخرجت من جامعة موسكو بروسيا وتقييم حاليا بالولايات، ولها العديد من أفلام التحريك وحصلت على العديد من الجوائز فى مهرجانات دولية، و"فاسيليس سي كراماتسانيس" من أثينا باليونان، ورئيس مهرجان Animasyros الدولي للرسوم المتحركة، درس القانون بجامعة أرسطو والدراسات العليا في جامعة روتردام وهامبورج، وفي عام 2018 حصل على وسام "فارس" الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية.



ومن مصر، المخرجة نادين خان، حاصلة على بكالوريوس الإخراج من المعهد العالي للسينما وأخرجت العديد من الأفلام الروائية منها "هرج ومرج" الذى حاز على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان دبي السينمائي الدولي 2012 ،وكذلك جائزة أفضل فيلم من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر 2013 ومهرجان مسقط السينمائي الدولي بعمان 2014، وعرض فيلمها الروائي الثاني "أبو صدام" عام 2021 بالمسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على جائزة أفضل ممثل.



جدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.