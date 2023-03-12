رئيس مشروعات النواب: نحتاج توفير مليون فرصة عمل سنويا

مرعي: الأثر التشريعي لقانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة غير موجود في الشارع



قال محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إننا نشهد أزمة اقتصادية، مؤكدا أن عبور الأزمة يتطلب توفير مليون فرصة عمل سنويا.

وأضاف "مرعي" خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الذي تقدم به: "نحاول العمل بفكر جديد، وفكر خارج الصندوق، فلا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه".

وذكر أن قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة صدر عام 2018، فيما كان الانتهاء من اللائحة المنظمة له مهمة وزارة التنمية المحلية التي تأخرت في إعداد اللائحة، التي صدرت بعد ضغط من النواب، منتقدا الشق الخاص بسلامة الغذاء ووضع معايير عامة "تشتغل على كله اللي بيعمل عربية شاي زي اللي بيعمل محشي"، بحسب تعبيره.

كما أوضح مرعي، أن "الأثر التشريعي للقانون غير موجود في الشارع"، مشيرا إلى وجود مخاوف لدى البعض "نعمل عربيات نحطها فين؟ تسد الشارع؟ نعمل بؤر فساد؟ يمكن حد يبيع حاجة مش كويسة؟"، واستطرد مرعي "لازم كلنا نغير الفكر".

وأضاف لدوافع تعديل القانون "في ظل الظروف دي أي شاب يقدم على عربية بدل ما تتكلف 10 آلاف، تتكلف حاليا 100 ألف"، متابعا"عايزين جهة تمويل، هيقولي البنوك، لكن الواقع إن دي مشروعات شبابية يبقى جهاز تنمية المشروعات الذي تقوم فلسفته على توفير فرص عمل للشباب".

وبدأت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، أمس مناقشة مشروع قـانون مقدم من للنائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.