 باكستان ترسل 550 طنا من مواد الإغاثة إلى تركيا وسوريا - بوابة الشروق
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باكستان ترسل 550 طنا من مواد الإغاثة إلى تركيا وسوريا

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 10:14 ص

ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان اليوم الأحد، أنه تم إرسال 550 طناً من مواد الإغاثة على متن سفينة أبحرت من مدينة كراتشي لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني، أن السفينة تحمل شحنة تزن 367 طنًا تضم 2625 خيمة شتوية مقاومة للحريق بحجم عائلي و 38370 بطانية لتركيا، وشحنة أخرى تزن 179 طنًا تضم 22000 بطانية و 144 طناً من المواد الأساسية للاستخدام اليومي لسوريا.

وأضافت أنه من المقرر أن تصل السفينة التي تحمل المساعدات للبلدين، والتي غادرت من كراتشي، إلى ميناء مرسين في تركيا في 23 مارس وميناء اللاذقية في سوريا في 31 مارس.

يذكر أن باكستان سبقت وأرسلت سفينة مساعدات في وقت سابق لسوريا وتركيا يوم 28 فبراير، تحمل على متنها 1000 طن من المساعدات والتي من المقرر أن يتم استلامها في سوريا في 13 مارس، و20 مارس في تركيا.


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