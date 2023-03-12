قدم العازفون المشاركون في ختام مهرجان العود، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وأقيم في ساحة الموسيقى بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، فنًّا راقيًا يتمتع بجانب فاخر ومميز، حيث حقق المركز الأول عن فئة الهواة العازف سعود بن نايف، وعن فئة المحترفين مهند طلال، وعن فئة العازفات شهد هشام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ اليوم الأحد أنه فاز بالمراكز الثانية في المهرجان، الذي يعد أكبر تجمع عربي لعازفي العود، عن فئة الهواة العازف عبدالرحمن الحربي، وعن فئة المحترفين كنان إدناوي، فيما فازت إسلام الديدري بفئة العازفات، وكان المركز الثالث من نصيب جوزيف روحانا عن فئة الهواة، ومحمد جسري عن فئة المحترفين، وآمال ميناء عن فئة العازفات.

ومنح الفائزون في ختام مهرجان العود جوائز مالية حيث حصل الفائز بالمركز الأول عن فئة المحترفين على 150 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثاني، و50 ألف ريال للمركز الثالث، فيما بلغت جائزة محقق المركز الأول لكل من فئتي الهواة والعازفات 75 ألف ريال، وجائزة المركز الثاني 50 ألف ريال، وجائزة المركز الثالث 25 ألف ريال.

واستمر مهرجان العود لمدة 3 أيام أدى فيها المتسابقون المشاركون معزوفات وإيقاعات فريدةً أضفت إبداعًا موسيقيًّا على كافة أرجاء منطقة الموسيقى وسط تجمع محبي العزف.

ويعد مهرجان العود من الأحداث الموسيقية الترفيهية التي تُنظم ضمن فعاليات تقويم الرياض، لتحفز الفنانين في مجالاتهم بتقديم أنفسهم وخوض تجاربهم الخاصة التي تدعمهم في الوصول إلى مستويات باهرة ومتقدمة.