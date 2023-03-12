كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة التقارير التي تحدثت عن رحيل المدرب البرتغالي فيريرا، حال توديع الفريق الأبيض لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «كل التقارير التي تحدثت عن رحيل فيريرا أو أسامة نبيه غير صحيحة تمامًا، وأسمع العديد من الشائعات خلال الأشهر الماضية عن ذلك الأمر».

وأضاف: «عقد فيريرا مع الزمالك يمتد لمدة موسم ونصف، وهو مستمر مع الفريق لأنه يمتلك رصيد كبير من الولاية الأولى، وذلك من الموسم الماضي أيضًا».

وأوضح أمير مرتضى: «بالفعل، هناك تذبذب في نتائج الفريق بالفترة الأخيرة، ولكن فيريرا يطور من نفسه ويعمل بشكل مستقر، ويحصل على الدعم من الإدارة دائمًا».

وتابع: «كل ما يتداول بشأن وجود خلاف بين أسامة نبيه وفيريرا غير صحيح، وبقاء المدرب البرتغالي ليس مرتبطًا بالشرط الجزائي، ونحن نعرف قيمته ونقدره جيدًا».

وأتم: «هناك عنصران أجانب سيتم إضافتهما إلى الجهاز الفني لفيريرا، بدلاً من الثنائي الذي رحل في وقت سابق، وهذا متفق عليه منذ شهرين».