بحماس بالغ أقبلت البريطانية ماريان "58 عاما"، وزوجها جون "73 عاما"، على بيع منزلهما بالقرب من مدينة هارتلبول الإنجليزية؛ للانتقال إلى عقار بمساحة فدانين في شمال شرق بولندا بعد التقاعد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الزوجين اثنان من آلاف المتقاعدين الذين غادروا المملكة المتحدة؛ لبدء حياة جديدة في بولندا.

وأظهر تقرير حديث، أن 2213 شخصًا بمعاش تقاعدي في المملكة المتحدة قد رسخوا جذورهم في بولندا، منذ أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020.

وقال روس نايلور مالك شركة "Financial Advice Poland"، إن إحدى الفوائد التي تعود على البريطانيين المتقاعدين في بولندا، هي أنها واحدة من البلدان التي يستمر فيها معاشات التقاعد الحكومية في المملكة المتحدة في الارتفاع مع التضخم.

وأضاف أن المعاهدة الضريبية بين البلدين تغطي بوضوح معاملة دخل المعاشات التقاعدي، وأن هناك عوامل جذب أخرى في تكلفة المعيشة.

وقالت السيدة ماريان، إنها وجدت وزوجها في بولندا ملكية منفصلة جميلة مقابل 130 ألف جنيه إسترليني بجانب بركة واسطبلات وبستان.

وتابعت: "نحن نأخذ الكلاب والقطط معنا، أود أيضًا الحصول على بعض الماعز والدجاج، فلطالما أردت أن أعيش في الريف وأن أزرع الخضراوات بنفسي".

وصف جون زوج ماريان، البالغ من العمر 73 عامًا، منزله في قرية في شمال غرب بولندا بأنه "مكانه السعيد"، وقال إن الشيء الوحيد الذي يفتقده في إنجلترا هو فطائر اللحم.

واندمج جون وزوجته، جيدًا في المجتمع المحلي الصغير في بولندا، حيث يقضيان أيامهما في تناول النبيذ في مطعم محلي مريح مع الدردشة مع الأصدقاء والجيران.

وقال جون: "بالطبع نحن أفضل حالًا في بولندا بكثير من المملكة المتحدة، مثلا الطعام والمعيشة أرخص بكثير لكنني سأعود قريبا".