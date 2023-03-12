 باكستان ترسل طائرة شحن ثانية تحمل مساعدات إغاثية إلى تركيا - بوابة الشروق
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باكستان ترسل طائرة شحن ثانية تحمل مساعدات إغاثية إلى تركيا

د ب أ
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 11:36 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 11:36 م

أرسلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية، اليوم الأحد، طائرة شحن ثانية في عملية نقل خاصة إلى تركيا محملة بـ90 طنا من المساعدات، تشمل 1200 خيمة عائلية مقاومة للحريق في فصل الشتاء.

وجاء في بيان صحفي أن هذه المواد تعد جزءا من مساعدة باكستان لتركيا التي ضربها الزلزال من خلال عملية طيران خاصة، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان مدمران بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة في 6 فبراير الماضي، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.

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