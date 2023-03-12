أصغر سفيرة للدعم النفسي: مستشفى 57357 نعمة لكل مريض

قالت ماريا هشام، طالبة بمدرسة سانت كلير وأصغر سفير للدعم النفسي، إنها اكتشفت إصابتها بسرطان العظم حينما كان عمرها 6 سنوات، مضيفة: "محدش وجه لي كلام تنمر ولكن كنت بتعرض لبصات غريبة بسبب رجلي وفي الأول كنت بحس إني انسان غريب".

وأكدت ماريا خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن اختبار رحلة إصابتها بالسرطان كان صعب عليها للغاية وكانت تشعر بتعب كبير خلال رحلة العلاج وابتعدت عن المدرسة، موضحة أن معانتها كانت في الشارع بسبب عدم الوعي.

وتابعت: "افتكرت شكل الأطفال اللي بشوفهم بعد معرفتي بمرضي بالسرطان وتعودت في النهاية على حالتي وتصالحت مع نفسي"، مطالبة بدعم مستشفى 57357 وأكدت أن وجود المستشفى نعمة كبيرة لكل مريض وحال تعثرها سيعاني الكثير من المرضى.