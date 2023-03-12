تقرير: عودة رحلات عبارات السيارات بين كوريا الجنوبية والصين أبريل المقبل

من المرجح أن تستأنف رحلات عبارات السيارات التي تربط ميناء إنتشون غربي كوريا الجنوبية والصين في شهر أبريل المقبل، وفقا لما كشفت عنه مصادر في مجال العبارات، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من توقف الرحلات بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم تعليق خدمة عبارات نقل المركبات التي تربط إنتشون وثمان مدن صينية، بما في ذلك ويهاي وتشينجداو، في يناير 2020.

وبدأ مشغلو العبارات مؤخرا في الاستعداد لخدمة الركاب من خلال بيع المنتجات السياحية وتوظيف أفراد الطواقم، وفقا للمصادر.

وقال مسؤول في تشغيل العبارات طلب عدم الكشف عن هويته "نتوقع أن نبدأ في نقل الركاب في أبريل".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفعت كوريا الجنوبية في أول مارس الجاري شرطا للمسافرين القادمين من الصين لإجراء اختبارات تفاعل البلمرات المتسلسل (بي سي آر) بعد وصولهم إلى كوريا الجنوبية. كما تم رفع متطلبات اختبار ما بعد الوصول منذ يوم الجمعة الماضي.