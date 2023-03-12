الكويت تجهز 16 مركزا لإقامة صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية أنها جهزت 16 مركزا رمضانيا موزعا على كل المحافظات لإقامة صلاتي التراويح والقيام خلال الشهر المبارك.

وقال مدير إدارة الإعلام في الوزارة الدكتور أحمد العتيبي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "الأوقاف" وضعت خطتها لافتتاح المراكز الرمضانية بواقع مركزين في العاصمة، وثلاثة في حولي، واثنين في الفروانية، وثلاثة في كل من الجهراء ومبارك الكبير والأحمدي.

وأفاد بأن الوزارة حرصت على توفير خدمة النقل المباشر من جميع المراكز الرمضانية وفي كل المحافظات على الهواء مباشرة، على أن يكون مركز التحكم الرئيسي في مسجد جابر العلي في جنوب السرة.