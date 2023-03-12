المحكمة العليا بإيران تؤيد حكما بإعدام المعارض حبيب فرج الله

أيدت المحكمة العليا بإيران، حكمًا بإعدام المعارض الإيراني السويدي حبيب فرج الله، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.

وفي 6 ديسمبر الماضي، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على المعارض الإيراني السويدي حبيب فرج الله شعب، المعروف باسم «حبيب أسيود»، بتهمة الإفساد في الأرض.

وتولى المعارض رئاسة «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، وهي مجموعة تعتبرها السلطات الإيرانية حركة إرهابية.

واختفى حبيب فرج الله، في أكتوبر لعام 2020 بعدما زار إسطنبول، ثم ظهر مجددًا بعد شهر معتقلًا في إيران.

واتُهم شعب أيضًا بـ«التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها»، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا في اعتداءين عامَي 2006 و2018.