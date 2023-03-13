إندونيسيا تحذر بشأن إمكانية ثوران آخر لبركان ميرابي

قالت السلطات الإندونيسية، إن المواطنين الذين يعيشون خارج منطقة الخطر من بركان جبل ميرابي بإمكانهم مواصلة أنشطتهم اليومية، لكن تم حثهم في الوقت نفسه على توخي الحذر والحيطة، وذلك في أعقاب ثورات عدة لسحب من الغبار الساخن يومي السبت والأحد جراء البركان، الذي يعد واحدا من أنشط البراكين في البلاد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة جاكرتا بوست اليوم الأحد.



وسجل مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية، وهو وحدة متخصصة مقرها في يوجياكارتا لمركز التخفيف من الكوارث البركانية والجيولوجية، 54 عامودا على الأقل من الغبار الساخن في فترة 24 ساعة عقب ثوران البركان يوم أمس السبت.



وقال رئيس المركز أجوس بودي سانتوسو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن "المواطنين القريبين من ميرابي، سواء كانوا من السكان المحليين أو الأجانب، لا يزال بإمكانهم ممارسة أنشطتهم كالمعتاد، طالما أن الثوران لا يزال في نطاق تقييم الخطر (البركاني)".



يذكر أن ثوران بركان جبل "ميرابي" قذف في العام الماضي سحبا حارقة وسريعة الحركة، مما أجبر مئات الأشخاص على الفرار.



ويوجد في إندونيسيا 127 بركانا نشطا.