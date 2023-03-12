ممثلة اتحاد حماية المستهلك: نظام السوق الحر غير مناسب في الاقتصاديات الناشئة

قالت سعاد الديب، ممثلة الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، إن نظام السوق الحر، الذي يحدد أسعار السلع بناء على العرض والطلب، غير مناسب للتطبيق في الاقتصاديات الناشئة، ومن بينها مصر.

وأشارت الديب، خلال ندوة الإعلام وصناعة المحرر الاقتصادي، التي عُقدت اليوم الأحد، ونظمتها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن مصر بلد تستورد 70% من احتياجتها، كما أن معظم السلع التي يتم استيردها من الخارج تُحتكر من قبل مجموعة من الشركات؛ لذلك من غير المقبول أن يطبق نظام السوق الحر بها.

وتابعت: "بدأنا حملات نحن في الاتحاد منذ شهرين لمقاطعة مشتريات اللحوم والدواحن، وهناك تفاعلا كبيرا من المستهلكين عليها، وبالرغم من أن هناك تراجع في الطلب، لم تنخفض الأسعار"، مشيرة إلى أن المواطن هو الذي يتحمل الخسائر من ارتفاع الأسعار في نهاية الأمر، وليس المنتج أو التاجر.