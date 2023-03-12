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وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لمواصلة التعاون مع موريشيوس

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 10:16 ص

 

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، تطلع بلاده لمواصلة التعاون؛ للحفاظ على المحيط الهندي آمنًا وحيويًا، مهنئا شعب موريشيوس بمناسبة الذكرى الـ55 لاستقلالهم.

وثمنت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - التعاون الوثيق مع موريشيوس لحماية البيئة البحرية والنظم البيئية الفريدة والمتنوعة للمحيط الهندي ووصفته بأنه "نموذج يحتذى به للآخرين".

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن "إن واشنطن وبورت لويس تتمتعان بعلاقة قوية تستند إلى القيم المشتركة والاحترام المتبادل" معربا عن سعادة بلاده بأن ترى موريشيوس تخرج من جائحة كورونا أقوى من أي وقت مضى.

جدير بالذكر أن البيئة البحرية في موريشيوس موطن لـ 1700 نوع من الحيوانات الفريدة -بما في ذلك 800 نوع من الأسماك، و17 نوعًا من الثدييات البحرية، ونوعان من السلاحف.

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