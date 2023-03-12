الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن يدعو إلى الإعداد لعملية سلام لأوكرانيا

دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن، فولفجانج إيشنجر، إلى إعداد شروط إطارية لإجراء مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا.



وفي مقال زائر في صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، كتب الخبير الأمني: "علينا أن نقدم آفاقا مستقبلية لجوقة الأسئلة الناقدة والمتنامية في الولايات المتحدة وعندنا في ألمانيا وذلك إلى جانب شحنات الأسلحة وإعانات الدعم المالي".



واستهل إيشنجر مقاله بالقول: "بالطبع لا يمكن أن يتعلق الأمر بمطالبة أوكرانيا بالاستعداد للتفاوض الآن واليوم"، مشيرا إلى أن أوكرانيا وحدها هي من تبت في هذا، ورأى أن مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي ستكون بمثابة استسلام جزئي لروسيا المعتدية "لكن حان الوقت لكي نطلق عملية سلام لأوكرانيا".



يذكر أن مطالبة السياسية اليسارية سارا فاجنكنشت والحقوقية النسوية اليس شفارتسر والمؤلف ريشارد دافيد برشت بسرعة إجراء محادثات حول وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وجدت صدى كبيرا في قطاعات في المجتمع الألماني لكنها قوبلت أيضا بانتقادات حادة وكذلك أيضا من أوكرانيا على نحو خاص.



وأعرب إيشينجر عن اعتقاده بأن الغرب بما في ذلك الحكومة الألمانية يظهر ضعفا لا حاجة إليه عندما يرد بشكل متكرر على السؤال المفهوم عن القيام بمبادرة سلام بالإجابة النمطية القائلة إن شروط المفاوضات غير متوافرة في الوقت الحالي.



وطالب إيشينجر بتشكيل مجموعة اتصال دولية على الصعيد الاستراتيجي السياسي إلى جانب مجموعة رامشتاين التي تنسق مساعدات الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، ورأى أن المجموعة التي يطالب بها يمكن "أن تشكل في الوقت المناسب النواة أو على الأقل جزءا من مجموعة وساطة" في حال جرت مفاوضات.



وطالب بأن تشكل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لب هذه النواة يحيط بها دائرة تضم مجموعات من شركاء من بينها كندا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا ودول البلطيق، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).



وطالب بأن تعقد هذه المجموعة اجتماعات بشكل متكرر على مستوى وزراء الخارجية.



ودعا إيشينجر إلى مناقشة الخيارات ومراجعتها بالتفصيل، لافتا إلى أن هذا أدى إلى النجاح في الإعداد لاتفاقية السلام الخاصة بالبوسنة والهرسك عام 1995. ورأى أن هناك حاجة إلى توضيح كيفية مراقبة عملية السلام ومن سيتولى هذا، ومدى ضرورة الفصل بين القوات العسكرية أو إقامة مناطق حظر طيران.