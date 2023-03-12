تدهورت الحالة الصحية للدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، ونقل إلى أحد مستشفيات القاهرة الخاصة لتلقي العلاج.

شغل فتحي سرور منصب رئيس مجلس الشعب من عام 1990 وحتى يناير 2011، وأنهت ثورة 25 يناير، المشوار السياسي لواحد من أكثر رؤساء المجلس شهرة وحضورًا في الحياة النيابية والسياسية.

وخلال تلك الفترة، أقر سرور بصفته رئيس مجلس الشعب الكثير من القوانين، وأرسى المبدأ الشهير "المجلس سيد قراره"، والذي ألغي لاحقًا بعد قيام ثورة 25 يناير، لذلك كان سرور محل انتقاد من الصحافة المصرية في ذلك الوقت، خصوصًا من عمود "فلاح كفر الهنادوة"، الذي قدمه الكاتب الصحفي أحمد رجب، والفنان مصطفى حسين، وقد أثار هذا الكاريكتير السياسي جدًلا واسًعا بسبب تعرضه لكبار رجال الدولة مرورًا بأحمد فتحي سرور وحتى الرئيس الراحل حسني مبارك.

من هو فلاح كفر الهنادوة؟

هي شخصية ابتكرها الكاتب الصحفي أحمد رجب، وجسدها مصطفى حسين بريشته على صفحات جريدة "أخبار اليوم"، تتلخص فكرة الكاريكتير في فلاح يقوم بمحاورة رموز نظام مبارك، ويقدم لهم نقدًا لاذعًا على ضوء القرارت والسياسات التي كانت تصدر في ذلك الوقت.

وتعرض العمود للرئيس مبارك ورئيس حكومته عاطف عبيد، ورئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور.

ماذا قال فلاح كفر الهنادوة عن فتحي سرور؟

كان الكاتب الصحفي الراحل أحمد رجب يقدم فتحي سرور في رسوماته باسم "البيه فتحي".

وبأسلوب ساخر، طرح رجب سؤالًا عن لسان فلاح كفر الهنادوة يطالب فيه الدكتور أحمد فتحي سرور بإعداد قانون ضد الكذب، "ولزمًا ولا بد من أنه يطلعوا مجلس لشعب يمسك الوزير قبل الغفير. أينعم إن الغفير هو اللي هيتعكش لوحده، لكن على رأي المثل إضرب المربوط يخاف السايب، ربما يكفينا شر الكدابين ويجعله عامر".

وفي كاريتير آخر، ينتقد رجب أسلوب فتحي سرور في إدار المجلس الذي سيطر عليه الحزب الوطني الحاكم، والقوانين التي كانت تصدر من قبل رئيس المجلس، "إنت تقول موافقة الكل يقول موافقة، ونروح إحنا في الكازوزة، وأمرنا لله ويجعله عامر".

وفي أبريل 2001، نشر رجب كاريكتيرًا عن قضية الوزير سيد مشعل، والذي صدر في حقه حكمًا قضائيًا ببطلان عضويته في مجلس النواب، لكن مبدأ "المجلس سيد قراره" حال دون تنفيذ الحكم، إذ كان المجلس يفصل في صحة عضويته بموجب هذا المبدأ، فكتب رجب "الكفر كله حافظ قصة الوزير سيد مشعل اللي صدرت في حقه أحكام عشان غشه في الانتخابات، وكل حي برأي في الكفر.. هو في حد من الأكابر بيتقلش في البلد دي؟.. أحلق دقني إن ما طرمخوها.. فكرك يا بيه الشيخ حمزة حيحلق دقنه، ولا البيه فتحي حيسبها له زي ما هي؟"

وفي كاريكتير آخر واصل رجب انتقاد مبدأ المجلس سيد قراراه، "مفيش تنفيذ أحكام، لكن فيه سيد قراره، وآل إيه إن البيه فتحي بعد كده مشى على هوا المحجوب، مفيش أحكام تتنفذ خصوصًا على بتوع البرلمان والوزار".