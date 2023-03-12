آمنة يوجه بتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين في بورسعيد

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بتذليل أية عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة في محافظة بورسعيد، مؤكدا دعم الحكومة لفتح آفاق صناعية متعددة بالمحافظة في ظل المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد.



وتابع الوزير، خلال اجتماعه اليوم، مع محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي، حيث تم اعتماد مبلغ 383 مليون جنيه، منها 68 مليون جنيه لرصف الطرق، و2,5 مليون جنيه مشروعات النظافة وتحسين البيئة، و3,5 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء والإنارة، و15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور، 93 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.



ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أى عوائق أو تحديات تواجه عملية التنفيذ.



كما ناقش آمنة، الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، حيث دعمت الوزارة محافظة بورسعيد بعدد 70 ألف شجرة (أشجار مثمرة وزينة وخشبية)، وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى؛ بهدف مواجهة التغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، كما تم دعم المحافظة بعدد 25 ألف كشاف موفرة للطاقة بمشتملاتها بتكلفة قدرها حوالى 30 مليون جنيه.



وتابع وزير التنمية المحلية رفع كفاءة منظومة النظافة وإصلاح المعدات والتى تكلفت 5 ملايين جنيه، كما تابع موقف تنفيذ برنامج مشروعك، والذى ساهم فى تنفيذ 505 مشروعات بقروض تجاوزت 50 مليون جنيه، وساهمت فى توفير 3300 فرصة عمل.