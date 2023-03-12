توصية ألمانية بمحاولة إصلاح الأجهزة الإلكترونية المحطمة قبل التخلص منها

عندما تتحطم شاشة الهاتف الذكي أو سماعة الرأس، تصبح تلك الأجهزة مصدر إزعاج للمستخدم، وغالبا ما يتم اللجوء إلى الحل الأسهل وهو استبدال الجهاز وبخاصة إذا كانت فترة ضمانه قد انتهت.

لكن لا يبدو أن مثل هذه هي الطريقة الأنسب للتعامل مع الموقف من وجهة نظر الخبراء.

وأصدر الاتحاد الألماني للمحافظة على البيئة والطبيعة، توصية تقول إن إصلاح أي جهاز إلكتروني معطوب يساعد "في المحافظة على الموارد بصورة فعالة".

وأضاف الاتحاد أنه إذا لم يكن المستخدم متأكدا تماما من عدم إمكانية إصلاح الجهاز فعليه اللجوء إلى مركز إصلاح قبل شراء جهاز جديد والتخلص من الجهاز المعطوب.

وأشار الاتحاد إلى وجود الكثير مما يسمى "مقاهي الإصلاح" في العديد من المدن الألمانية، والتي يديرها عادة متطوعون يعملون بالمجان من أجل تقليل المخلفات الإلكترونية من خلال المساعدة في إصلاح الأجهزة المحطمة.

وأضاف الاتحاد أن بعض الحالات يكون من الصعب أو من المستحيل العثور على قطع الغيار اللازمة لإصلاح الجهاز، وقد تكون غالية الثمن بما يجعل الإصلاح غير مجد. لكن ذلك لا يعني أيضا أنه يجب التوجه مباشرة لشراء جهاز جديد.

ويوصي الاتحاد في هذه الحالة بالتفكير في شراء جهاز مستعمل، حيث يوجد عدد متزايد من المستخدمين الذين يبيعون أجهزتهم بحالة جيدة وبسعر بسيط للغاية مقارنة بسعر الجهاز الجديد.

وأشار الاتحاد إلى أن شراء جهاز مستعمل يساعد أيضا في الحد من المخلفات الإلكترونية التي تمثل مشكلة للبيئة في العالم.

وفي حال التفكير في شراء جهاز جديد على المستخدم المقارنة الدقيقة بين الخيارات المتاحة. فبعض الأجهزة معمرة أكثر من غيرها وأسهل في الصيانة. كما يوصي الاتحاد الألماني بالاستعانة بتقارير مراكز خدمة المستهلكين وتقارير فحص المنتجات المستقلة قبل الشراء.