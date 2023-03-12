وزير خارجية أوكرانيا يستبعد حصول بلاده على مقاتلات جوية من الغرب في القريب

استبعد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الأحد، إرسال الدول الغربية المقاتلات الجوية لبلاده في المستقبل القريب.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال كوليبا خلال مقابلة مع صحيفة «بيلد إم زونتاج» الألمانية، إن كييف لا تعتمد على الإرسال المبكر للمقاتلات الجوية الغربية.

وأضاف: «لا أتوقع تسليم المقاتلين في أي وقت قريب؛ لأنها مهمة صعبة للغاية من حيث الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا».

ودعا كوليبا الغرب إلى بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين في البداية، حتى لا يتم إضاعة الوقت في ذلك لاحقًا.

وأمس السبت، حث وزير خارجية أوكرانيا، الحكومة الألمانية على الإسراع بتقديم إمدادات الذخيرة، والبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية.

وقال كوليبا لصحيفة «بيلد إم زونتاج» الألمانية، إن نقص الذخيرة يعد «المشكلة الأولى» التي تواجه أوكرانيا لصد الحرب.

وأضاف أن الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة أبلغته خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، الشهر الماضي، أنها جاهزة لعملية التسليم لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود، ملمحاً إلى أن «المشكلة تكمن في الحكومة».