إيران تؤكد حكم الإعدام الصادر بحق مواطن إيراني يحمل الجنسية السويدية

أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق رجل إيراني يحمل الجنسية السويدية، حسبما ذكرت السلطة القضائية على بوابتها الإلكترونية "ميزان" اليوم الأحد.



ويُتهم الرجل بكونه زعيم جماعة انفصالية متورطة في هجوم إرهابي على عرض عسكري في مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد في عام 2018. ووفقا للأرقام الرسمية، قتل 25 شخصا وجرح أكثر من 200، من بينهم مدنيون.



وصدر الحكم الذي تم تأكيده الآن في ديسمبر. ولم يتم بعد تحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام.



وبما أن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة، فإن الرجل المدان لم يحصل على مساعدة قنصلية من السفارة السويدية في طهران.



وفي إيران، يواجه إيراني يحمل الجنسية الألمانية (67 عاما) الإعدام أيضا، واشتكت الحكومة الألمانية من عدم إمكانية الوصول القنصلي إليه. وناشدت ابنته الحكومة الألمانية في الأيام الأخيرة لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقه.



ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تم إعدام ما لا يقل عن 94 شخصا في إيران في الشهرين الأولين من هذا العام وحده. ولا توجد أرقام رسمية حول هذا الأمر. كما أعدم ما لا يقل عن أربعة رجال شاركوا في الاحتجاجات في الأشهر الستة الماضية.