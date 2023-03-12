وزيرة سويسرية: عدد اللاجئين الأوكرانيين في سويسرا يبلغ 75 ألفا

قالت وزيرة الدولة لشئون الهجرة في سويسرا كريستين شرانر بورجنر اليوم الأحد، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين في بلدها وصل إلى 75 ألف لاجئ في ستة مراكز لجوء فيدرالية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت بورجنر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "حوالي 11 ألف شخص من أصول أوكرانية يعيشون في سويسرا حتى قبل بدء الأزمة، وجميعهم رحبوا بأقاربهم وأصدقائهم بأذرع مفتوحة، ومنذ البداية كان ذلك مصدر ارتياح كبيرا لنا، وكذلك للآلاف من الشعب السويسري في جميع أنحاء البلاد الذي أظهر التضامن والكرم والاستعداد للمساعدة من خلال توفير السكن والمأوى".

وأوضحت بورجنر أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تم تسجيل 75 ألف لاجئ أوكراني في ستة مراكز لجوء اتحادية في برن وزيورخ وبازل ومدن سويسرية أخرى، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف على العدد السنوي للمهاجرين من البلدان الأخرى (مثل أفغانستان وتركيا وسوريا، إلخ).