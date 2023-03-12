

تنطلق في الجزائر، غدا الاثنين، أعمال الدورة العادية الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والتي تستمر على مدى يومين، بمشاركة وزراء الصحة العرب وعدد من رؤساء الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية بصفة مراقب.

وتنعقد أعمال هذه الدورة برئاسة وزير الصحة الجزائري عبدالحق سايحي، كما ستنعقد أعمال المكتب التنفيذي للمجلس برئاسة مصر وحضور الدول الأعضاء وهي: تونس والجزائر والسعودية والسودان وجيبوتي والصومال.

وسيناقش الاجتماع عدد من المواضيع الصحية الهامة في مقدمتها المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ومناقشة ما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة،

هذا بالإضافة إلى الإطلاع على تقرير أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (56) مارس 2022، ورقم (58) مارس 2023.

وبحث عدد من المواضيع الصحية الأخرى من بينها التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، والتجارب الصحية الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف خلال مايو المقبل، التي من المقرر أن يلقيها وزير الصحة اليمني.

كما سيتم مناقشة إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري (المقدم من الجزائر) وإنشاء الوكالة العربية للدواء "وعد" (المقدم من مصر)، وإنشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية (المقدم من الجزائر)، بالإضافة إلى اختيار محور الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب والذي تقرر أن يكون تحت مسمى "مقاربة صحة واحدة" وهو المقترح المقدم من المغرب، وتم الموافقة عليه من قبل اللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتقديم الدعم العاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية في جيبوتي، واعتذار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن الانضمام في اللجنة الطبية المشكلة للتحقق من أسباب الوفاة داخل السجون الإسرائيلية.

بالإضافة إلى بحث تفعيل اجتماعات الهيئة العربية العليا للدواء والغذاء، والإطلاع على جهود المؤسسات التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب وهي المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وفي مجال التعاون العربي الدولي سوف يتم مناقشة التحضير لمنتدى التعاون العربي الصيني في المجال الصحي المقرر أن تستضيفه مصر هذا العام.