تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن أزمة محمود كهربا لاعب فريق الأهلي، والذي صدر ضده حكم نهائي من فيفا بـ الإيقاف مع دفع الغرامة.

وكان محمود كهربا قد أنهى مدة الإيقاف الموقعة عليه من المحكمة الرياضية الدولية وفيفا، ولكنه لم يقم بسداد الغرامة المستحقة لصالح نادي الزمالك.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «الزمالك حصل على حكم نهائي من فيفا في قضية محمود كهربا، واللاعب أنهى مدة الإيقاف الصادر ضده، ولكنه لم يسدد الغرامة برعم منحه مهلة أخرى».

وأضاف: «كنا نرى من اليوم الأول أن الزمالك معه الحقوق في قضية كهربا، وهدفنا ليس تدمير مستقبل اللاعب، ولكننا نريد الحفاظ على حقوقنا».

وأوضح أمير مرتضى: «تم عرض أكثر من تسوية علينا في الفترة الماضية، ولكن جميعها غير مرضي لنا كإدارة وجمهور، لأننا تعرضنا لضرر كبير بعد فسخ اللاعب عقده وهروبه».

وأتم: «ليس لدينا أي مشكلة شخصية مع كهربا، ولكننا نتمنى أن يحاول مسؤولو الأهلي حل هذه الأزمة، حتى يتم دفع الغرامة في أقرب وقت حتي يلعب اللاعب بشكل طبيعي».